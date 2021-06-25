Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 04:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijer'de silahlı saldırı: En az 10 ölü
[Harita: TRT Haber]
Nijer'in Mali sınırında silahlı saldırı meydana geldi. Sivillerin hedef olduğu saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi.
Motosikletli silahlı kişiler, ülkenin batısında yer alan Tillaberi bölgesindeki Danga-Zouani ve Korombara köylerine saldırı düzenledi.
Olayda en az 10 kişi yaşamını yitirirken, köylülere ait tahıl ambarları da yakıldı.
Mart'ta düzenlenen saldırılarda 199 kişi ölmüştü
Nijer'in Tillaberi bölgesine 21 Mart'ta düzenlenen saldırıda 141 kişi, yine aynı bölgeye 15 Mart'ta düzenlenen saldırıda da 58 kişi hayatını kaybetmişti.
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'in saldırılarına maruz kalıyor.
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