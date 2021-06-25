Bakırköy D-100 Karayolu'nda, dün akşam saatlerinde, İstanbul'dan Bursa'ya yer altı kablolarının sarıldığı boş makaraları götüren tırın şoförü Süleyman Genç, iddiaya göre yolu şaşırarak D-100 Karayolu Ankara istikametine girdi.

D-100 Karayolu'nda bir süre ilerleyen tırdaki dev makaralardan biri, Ataköy Köprüsü'ne takılarak yola devrildi.

[Fotoğraf: DHA]

Faciadan dönüldü

Olay anında tırın arkasından herhangi bir aracın gelmemesi olası bir faciayı önledi.

Makaranın devrildiğini fark eden sürücü tırı yol kenarına çekerek durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, herhangi bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araç geçişlerini tek yönden sağladı.

[Fotoğraf: DHA]

Bir süre araç yoğunluğu oldu

İhbar üzerine bölgeye bir vinç yönlendirildi. Tırdan düşen ve köprünün altında sıkışan makara, yaklaşık iki saat sonra bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Kurtarma çalışması boyunca Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Makaranın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

