Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 00:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da fabrika yangını
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da bir cam firmasına ait fabrikanın depolama alanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'ndeki cam üretim fabrikasının kimyasal maddelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinden 9 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi.
Çevrede polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında depo kısmı tamamen yandı.
Etiketler: Yangın
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