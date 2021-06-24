Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 23:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bulunan 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 16 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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