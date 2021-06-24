Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 22:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yavru kedi sürücülerin dikkatiyle kurtarıldı
Karabük’te bir otomobilin motor bölümüne giren ve daha sonra da başka bir otomobilin yakıt deposuna kaçan yavru kedi sürücülerin dikkati ile fark edildi.
Karabük’te Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’nde park halindeki otomobilinin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden sürücü aracını çalıştırmadı.
Kaputu açtığında yavru kedinin motor bölümünde mahsur kaldığını gördü.
Sürücü kendi imkanlarıyla aracının tamponunun bir bölümünü sökerek kediyi bulunduğu yerden çıkmasını sağladı. Ancak kedi bu seferde park halindeki başka bir otomobilin yakıt deposu bölümüne girdi.
İtfaiyeden yardım istendi
Yakıt deposundan çıkarılamayan kedi için bu sefer itfaiye çağrıldı. Gelen ekipler aracın altına girerek çalışma başlattı.
Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan yavru kedi sahiplendirildi.
Etiketler: İtfaiye
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