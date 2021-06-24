Karabük’te Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’nde park halindeki otomobilinin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden sürücü aracını çalıştırmadı.

Kaputu açtığında yavru kedinin motor bölümünde mahsur kaldığını gördü.

Sürücü kendi imkanlarıyla aracının tamponunun bir bölümünü sökerek kediyi bulunduğu yerden çıkmasını sağladı. Ancak kedi bu seferde park halindeki başka bir otomobilin yakıt deposu bölümüne girdi.

İtfaiyeden yardım istendi

Yakıt deposundan çıkarılamayan kedi için bu sefer itfaiye çağrıldı. Gelen ekipler aracın altına girerek çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan yavru kedi sahiplendirildi.