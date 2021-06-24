Köseçobanlı Mahallesi'ndeki dağ evinde yaşayan 15 aylık bir çocuk sahibi Ahmet Ali T. ile Kader T. çiftinin evine, ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve ulaşan ekipler, Ahmet Ali T'nin silahla vurulmuş halde, karısının da tavandan sarkıtılan iple asılı şekilde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.