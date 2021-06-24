Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sınav tarihlerinde, EGO otobüsleri, metro ve Ankaray 06.00-22.00 saatlerinde hizmet verecek.

Sınava girecek öğrenciler ile veliler ve öğretmenler, sınav belgelerini göstererek, toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.