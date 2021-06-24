Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 20:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da sınava girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da, 26-27 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler ile veliler ve öğretmenlere ulaşım ücretsiz olacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sınav tarihlerinde, EGO otobüsleri, metro ve Ankaray 06.00-22.00 saatlerinde hizmet verecek.
Sınava girecek öğrenciler ile veliler ve öğretmenler, sınav belgelerini göstererek, toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.
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