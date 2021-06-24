Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı.
Bolu-Seben kara yolunda Fettah B. yönetimindeki otomobil, Kozyaka Yaylası mevkisinde Mehmet C. idaresindeki ciple çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
2 kişi hayatını kaybetti
Kazada sürücü Fettah B. ile eşi Ayşe B. olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ile araçtaki N.C, E.C. ve E.N.F. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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