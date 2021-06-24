Bulancak ilçesi Aydındere beldesindeki yol genişletme ve altyapı çalışmalarında kontrollü patlatma yapıldı.

Geniş güvenlik önlemleri alınmasına rağmen patlama beklenenin üzerinde bir yıkıma neden oldu.

Maddi hasara yol açtı

Toprak ve kaya parçaları yamaçtan çığ gibi aktı.

Can kaybının yaşanmadığı olayda belediye binası ve bir ev hasar gördü.