Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 16:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kontrollü patlatma hasara neden oldu
Giresun'da yol genişletme çalışmaları sırasındaki yapılan kontrollü patlatma, ucuz atlatıldı. Patlamada belediye binası ve bir ev zarar gördü.
Bulancak ilçesi Aydındere beldesindeki yol genişletme ve altyapı çalışmalarında kontrollü patlatma yapıldı.
Geniş güvenlik önlemleri alınmasına rağmen patlama beklenenin üzerinde bir yıkıma neden oldu.
Maddi hasara yol açtı
Toprak ve kaya parçaları yamaçtan çığ gibi aktı.
Can kaybının yaşanmadığı olayda belediye binası ve bir ev hasar gördü.
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