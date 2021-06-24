İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davaya, çok sayıda itfaiyeci ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan davacı itfaiye erlerinin avukatları, mirasın Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun ölümüyle birlikte Fatih itfaiyesi çalışanlarına bırakıldığını belirterek, vasiyetinin yerine getirilmesini talep etti.

Mahkeme, "vasiyetnamenin tenfizi" davasını kabul ederek, 25 milyon liranın Fatih İtfaiyesinde çalışan 272 kişi arasında paylaştırılmasına, bankadaki 12 milyonluk ana para faizinin ise üç ayda bir eşit olarak dağıtılmasına hükmetti.

Karar sonrası bazı itfaiyeciler ile avukatları Rukiye Pınar Aslan, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Aslan, Mahmure Birsen Sakaoğlu hayatını kaybettiği yıl hamile olduğunu, şimdi ise çocuğunun 18 yaşına geldiğini belirterek, dava sürecinin uzunluğuna dikkat çekti.

Karardan duydukları memnuniyeti dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

Dava sonuçlandı ve kazandık. Mahmure Hanım, 2000 yılında el yazısıyla bir vasiyetname hazırladı. 2003'te vefat edince vasiyeti açıldı. Tüm mirasını kapıcısından müdürüne kadar Fatih itfaiye erlerine bıraktığını bildirmişti. Yasal mirasçıların itiraz etmesi sebebiyle süreç uzadı. Bugün neticelendi. Yine üst mahkemelerin aşamasından geçecek. Bu dava hukuk fakültelerinde ders olarak okutuldu. Sakaoğlu'nun çocuğu yoktu. Yangından kurtarıldığı için mirasını itfaiye erlerine bırakmış. Ölüm tarihinde evinde yapılan keşifte masasında soğan ve ekmek varmış. Manevi oğlu olmasa öldüğünden uzun süre haberdar olunmayacaktı. Bu dava hepimize ders oldu. Hesabınızda milyonlar da olsa insana ihtiyaç olduğu ispat edildi. Anne olamadı ama 270 kişi 'Mahmure Ana' diyor ona şu anda.

12 milyon civarında bir anapara vardı. Ona şu an 25 milyon lira civarında faiz işledi. Öncelikle bu faiz dağıtılacak. Daha sonra da anaparanın 3 ayda bir işleyen faizi ve gayrimenkul gelirleri de itfaiye erlerine dağıtılmış olacak. Bu davanın sonunu göremeyen müvekkillerimiz oldu. Onlardan 4'ünün avukatı benim. Onların mirasçıları sadece bu faiz kısmını alacak. Bundan sonra işleyecek faizden faydalanamayacaklar. Mirasın kaldığını duyduğumuzda bizim müvekkillerden araba alanlar borçlananlar oldu. 'Bu dava uzun sürer, ne yapıyorsunuz?' dedik ama kimse bu kadar uzun süreceğini beklemiyordu.

Yangından kurtaran itfaiye eri: "İtfaiyecilerin anası Mahmure Ana'dır"

Sakaoğlu'nu 2000 yılındaki yangından sağ çıkaran itfaiye eri İlyas Uşaklı, şöyle konuştu:

Beklenti olarak baktığımız zaman alacağımız meblağ 70-80 bin lira civarında olacak. 123 mirasçı olarak bu davaya başladık. Diğer arkadaşların da müdahil olmasıyla birlikte sayı bu kadar çok kişiye çıktı. Herkesin bir annesi vardır ama Mahmure Anne bizim de annemiz oldu. Kurtarırken kim olduğunu bile bilmiyorduk. Görevimizi yaptık, yangını söndürdük. 2004'te miras bıraktığını öğrendik. En sonunda bu mutlu güne geldik. Mirası duyunca gerçekten şaşırdık. Bizim ikinci annemiz odur. İtfaiyecilerin anası Mahmure Ana'dır.

Sakaoğlu'nu yangından kurtaran ekipte yer alan itfaiye eri Hakan Karahan, olay tarihinde 22 yaşında olduğunu belirterek "Eve girdik, Mahmure Ana'nın kucağında biraz para vardı. 'Açmayın kapıyı paralarımı alacaklar.' dedi. 'Korkmayın kimse sizin paranızı alamaz, aşağıda polis de var.' dedim. Bize teşekkür amaçlı bu parayı bıraktı. Dava sonuçlandı ama paranın elimize geçmesi 2 sene falan sürer diye düşünüyorum. Mirası ilk duyduğumuzda hayaller kurduk. O zaman çocuğum yoktu, şimdi genç oldu. Bir ev, araba alırız diye düşünmüştük." diye konuştu.

Olayın geçmişi

İstanbul'da 17 Aralık 2003'te vefat eden Mahmure Birsen Sakaoğlu, milyonlarca lira değerindeki mirasının büyük bir bölümünü, kendisini bir kez çocukken bir kez de yaşlılığında kurtaran itfaiyecilerin görevli olduğu Fatih İtfaiye Grubu'na bırakmıştı.

Eşi kendisinden 4 yıl önce ölen ve çocuğu bulunmayan Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun kardeşi emekli albay Selahattin İzmirli ile kız kardeşinin 4 çocuğu ise "mirasın iptali" istemiyle dava açmıştı.

Fatih İtfaiyesi Teşkilatı'nda vasiyet yazımı öncesi ve sonrasında görevli olduklarını bildiren kişilerin de mirasa dahil olmak istemesiyle birlikte dava yıllarca sürmüştü.