Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Kocaeli'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı nefesleri kesti. Valilik öncülüğünde yapılan etkinlik gerçeği aratmadı. Arama kurtarma çalışmalarında heyecan dolu anlar yaşandı.
Kocaeli'de valilik öncülüğünde yapılan deprem tatbikatında zamanla yarışıldı.
Sonarlar ile yer tespiti yapıldı.
Enkazdan gelecek bir ses arandı...
Ekipler, Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü'nde bulunan enkaz alanında yerlerini aldı.
Senaryo gereği merkez üssü İstanbul'un Adalar ilçesi olan 7,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Tatbikata 250 kişilik ekip katıldı
Yaşanan sarsıntı sonucu İzmit'te yıkılan binaların olduğuna yönelik ihbarlar yapıldı. 250 kişilik kurtarma timi kısa sürede belirtilen adreslere ulaştı.
İtfaiye ekipleri yıkılan binalarda çıkan yangını hızla söndürdü. Jandarma personeli eğitimli köpekler ile enkazda arama yaptı.
Daha sonra hayali artçı depremler oluşturuldu.
Tatbikatı takip eden konukların bulunduğu platform da sallandı. Depremzedeler enkaz altından tek tek kurtarıldı.
Ekiplerin hummalı çalışması izleyicilerden tam not aldı.