Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da ev yangını: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangında 1 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Dereağzı Mahallesi’ndeki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Yangında evde yalnız yaşadığı öğrenilen 34 yaşındaki Hüseyin Merey, yaşamını yitirdi.
Merey’in cenazesi otopsi işlemleri için Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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