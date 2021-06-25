Dereağzı Mahallesi’ndeki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: İHA]

Yangında evde yalnız yaşadığı öğrenilen 34 yaşındaki Hüseyin Merey, yaşamını yitirdi.

Merey’in cenazesi otopsi işlemleri için Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.