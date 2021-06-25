Turistleri taşımak için İstanbul Havalimanı dış hatlar terminaline yanaştı. Ancak araç birden alev topuna döndü.

Bir turizm firması, müşterilerini karşılamak için Vip minibüs görevlendirdi.

Araç alev topuna döndü

Araç belirlenen saatte İstanbul Havalimanı'nda oldu. Şoför, turistlerin gelmesini beklerken bir yanık kokusu fark etti.

Araçtan yükselen dumanı gören sürücü, can havliyle kendini minibüsten dışarı attı.

Araç kısa sürede alevlere teslim oldu.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Alev topuna dönen araçta zaman zaman patlamalar yaşandı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu söndürülebildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.