Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kum zambağı” projesi kapsamında, Erdemli Talat Göktepe Milli Parkı sahilinde dünya genelinde koruma altında bulunankum zambağının ekimi yapıldı.

Erdemli protokolü ile birlikte öğrenciler sahilde kum zambağı tohumlarını kumlara ekerek, kum zambaklarının çoğalması için katkıda bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, "Bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ile Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “ kum zambağı” projesi kapsamında nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambağı ekimi gerçekleştirdik" dedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise, her yerde olmayan kum zambaklarının çoğalması için öğrencilerle birlikte etkinliğe katıldıklarını söyledi.