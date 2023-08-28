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Türkiye
AA 28.08.2023 20:09

Sahibinden kaçan maymun 3 kişiyi yaraladı

İstanbul Büyükçekmece'de sahibinin elinden kurtulan bir maymunun saldırdığı 3 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde sahibinden kaçan maymun, Fatih Mahallesi Yahya Çavuş Sokak'ta önce yoldan geçen bir kadını, daha sonra yine sokakta bulunan yaşlı bir adamı bacağından ısırdı.

Daha sonra 5 katlı bir binanın bahçe katına giren maymun, ev sahibi kadını da başından yaraladı.

Ardından aynı binanın ikinci katındaki balkona atlayan maymun, girdiği dairedeki eşyalara zarar verdi. Bu sırada evde bulunan ev sahibi kadın ise bir odaya saklanarak kendisini korudu.

Balkondan atlayıp kaçtı

Maymun, balkondan atladıktan sonra kendisini arayan sahibini bularak olay yerinden uzaklaştı.

Başından yaralanan kadının tedavisi sürüyor, bacağından ısırılan yaşlı adam da tetanos ve kuduz aşısı olduktan sonra taburcu edildi.

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Sahibinden kaçan maymun 3 kişiyi yaraladı
Sahibinden kaçan maymun 3 kişiyi yaraladı
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