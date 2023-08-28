Sahibinden kaçan maymun 3 kişiyi yaraladı

Akşam saatlerinde sahibinden kaçan maymun, Fatih Mahallesi Yahya Çavuş Sokak'ta önce yoldan geçen bir kadını, daha sonra yine sokakta bulunan yaşlı bir adamı bacağından ısırdı.

Daha sonra 5 katlı bir binanın bahçe katına giren maymun, ev sahibi kadını da başından yaraladı.

Ardından aynı binanın ikinci katındaki balkona atlayan maymun, girdiği dairedeki eşyalara zarar verdi. Bu sırada evde bulunan ev sahibi kadın ise bir odaya saklanarak kendisini korudu.

Balkondan atlayıp kaçtı

Maymun, balkondan atladıktan sonra kendisini arayan sahibini bularak olay yerinden uzaklaştı.

Başından yaralanan kadının tedavisi sürüyor, bacağından ısırılan yaşlı adam da tetanos ve kuduz aşısı olduktan sonra taburcu edildi.