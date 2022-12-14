Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara ilişkin 12 gözaltı
Gaziantep'teki sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara ilişkin 12 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, dün kentteki üç sağlık kurumunda sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen fiili saldırılarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında toplam 12 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların, işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Etiketler: Gaziantep Sağlık Çalışanları
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