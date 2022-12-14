Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, dün kentteki üç sağlık kurumunda sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen fiili saldırılarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında toplam 12 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, işlemlerinin sürdüğü belirtildi.