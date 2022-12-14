Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de halen devam eden sağanağın, bugün gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Karadeniz Bölgesi Sağanak
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