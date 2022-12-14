Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 1 ton kum midyesiyle yakalanan şüphelilere 297 bin lira ceza
[Fotograf: AA]
Edirne'nin Enez ilçesinde toplanması ve satışı yasak olan 1 ton kum midyesi ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Enez Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Dalyan Gölü'nde bir teknede çuvallanmış, toplanması ve satışı yasak 1 ton kum midyesi ele geçirdi.
Tekne sahipleri M.D. ve R.Z'ye kişi başı 148 bin 607 lira olmak üzere 297 bin 214 lira idari para cezası uygulandı.
Midyeler Enez İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.
Etiketler: Edirne
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