Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hudut kartalları 31 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
[Fotoğraf: MSB]
Iğdır hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 31 kilo 587 gram metamfetamin ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Iğdır'da uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 kilo 587 gram metamfetamin ele geçirdi" ifadeleri yer aldı.
Etiketler: Iğdır Uyuşturucu
Son Haberler
- 12:33
- 12:28
- 12:26
- 12:12
- 12:05
Sıradaki Haber
Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz