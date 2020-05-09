Yağışların ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde başak yapma sürecindeki buğdaylar kırılarak yere serildi. Fırtına ve sağanak mısır ile meyve ağaçlarında da zarara sebep oldu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde de bir haftadır aralıklar ile etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Badişan Nehri taştı, taşan nehir 150 hektarlık ekili alanı su altında bıraktı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.