Açık 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 29.06.2026 10:58

Sabiha Gökçen’de günlük yolcu trafiğinde rekor: 165 bini aştı

2025-2026 eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasının ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, pazar günü 165 bin 473 yolcu ile tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını duyurdu.

Sabiha Gökçen’de günlük yolcu trafiğinde rekor: 165 bini aştı

26 Haziran’da okulların kapanmasıyla birlikte başlayan yaz tatili hareketliliği, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğunluğu beraberinde getirdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın, 28 Haziran Pazar günü yolcu trafiğinde tüm zamanların en yüksek günlük performansına ulaştığı aktarıldı.

Gün boyunca toplam 889 uçuş gerçekleştirilirken,165 bin 473 yolcuya hizmet verildi.

Rekor seviyeye ulaşan yolcu ve uçuş trafiği, Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile terminal işletmecisi ISG’nin koordinasyonunda yürütülen kapsamlı operasyonel planlama sayesinde etkin şekilde yönetildi.

ETİKETLER
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Sıradaki Haber
Niğde'de havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:21
Türk hekimlerden dünya literatürüne girmeye aday beyin tümörü ameliyatı
12:15
DSÖ, hantavirüs salgınıyla ilgili durumun istikrarlı olduğunu ve sona yaklaşıldığını bildirdi
12:01
5G abone sayısı 43 milyonu aştı
12:17
Ankara NATO Liderler Zirvesi için güvenlik hattı
11:54
Filenin Efeleri dünyada ilk 10'da
11:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi
Gazze’de enkaz altından çıkarılan Kur’an-ı Kerim nüshalarını onarıyor
Gazze’de enkaz altından çıkarılan Kur’an-ı Kerim nüshalarını onarıyor
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları Belçika semalarında alkış topladı
Türk Yıldızları Belçika semalarında alkış topladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ