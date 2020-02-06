Dün akşam saatlerinde PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, yolcuların uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında ilgili hava yollarından bilgi alabileceği belirtilmişti.