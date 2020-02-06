Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara açıldı
Haber Giriş:
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.
[Fotoğraf: AA]
Dün akşam saatlerinde PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, yolcuların uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında ilgili hava yollarından bilgi alabileceği belirtilmişti.
Etiketler: uçak kazası twitter sabiha gökçen havalimanı pistSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 06:03
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