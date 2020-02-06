Adıyaman'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Battan Yalçıner idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, ilçeye bağlı Koçtepe köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki işçilerden 14'ü yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman işçi servisi kahtaSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 01:45
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