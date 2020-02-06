Toplum Destekli Şube Müdürlüğünce deprem nedeniyle çadır kentte yaşayan 100 depremzede çocuğun kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılanması için harekete geçti.

[Fotoğraf: AA]

Bu kapsamda 100 çocuk kentte faaliyet gösteren bir kuaför salonuna getirilerek traş ettirildi.

[Fotoğraf: AA]

İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in eşi Neşe Sel, yaptığı konuşmada, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü aracılığıyla depremzede çocukların kişisel bakımlarını üstlendiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Çadır alanlarında vatandaşların can ve mal güvenliği için polislerin görevlerini sürdürdüğünü kaydeden Sel, "155 polis ihbar hattımızla vatandaşlarımızın daima hizmetindeyiz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Polis olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Birlik içinde her zaman el eleyiz.” dedi.