Gökçeada feribot seferlerinde iptaller
Haber Giriş:
Yarın sabah saat 07.00 Gökçeada-Kabatepe ile 09.00 Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın planlanan bazı seferler yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı’nda deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamada, yarın 07.00 Gökçeada-Kabatepe ve 09.00 Kabatepe-Gökçeada seferlerinin, hava muhalefetinden dolayı iptal edildiği bildirildi.
Etiketler: feribot seferleriSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 23:23
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