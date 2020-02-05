Eğitime kar engeli
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
[Fotoğraf: AA]
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarında buzlanma yaşandığı kaydedildi.
Herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Etiketler: Kar tatiliSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 22:54
Yükleniyor lütfen bekleyiniz