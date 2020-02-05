Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarında buzlanma yaşandığı kaydedildi.

Herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.