Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı
Haber Giriş: Kaynak: AA
TBMM Genel Kurul'da, TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair tezkere kabul edildi.
[Fotoğraf: AA]
Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Etiketler: aden körfezi tbmmSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 20:57
Yükleniyor lütfen bekleyiniz