Sabiha Gökçen'e giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen uçak kazası sonrası olay yerine giden 5 özel harekat polisi trafik kazasında yaralandı.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisinin, geçirdikleri trafik kazasında yaralandığı bildirildi.
Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan polisler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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