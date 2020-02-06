Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
[Fotoğraf: AA]
Saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi aşan rüzgar dolayısıyla sokakta bulunanlar zor anlar yaşadı.
Talas, İldem, Erkilet ve Mimarsinan Demokrasi mahallelerinde ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrildi, park halindeki bazı araçlar hasara gördü.
[Fotoğraf: AA]
Rüzgar, binaların çatılarının uçmasına, trafikte aksamalara ve trafik ışıklarının düşmesine de neden oldu.
Öte yandan kentin bazı bölgelerde rüzgar nedeniyle kısmi elektrik kesintisi yaşandı.
Etiketler: kayseri Şiddetli rüzgar çatılarSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 01:00
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