Bayrampaşa'da bir fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 yaralı
Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul Bayrampaşa'daki çamaşır yıkama fabrikasının buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Maltepe Caddesi'ndeki fabrikanın buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama nedeniyle çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Patlamada, fabrikada bulanan 1 işçi yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: patlama fabrika buhar kazanı BayrampaşaSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 02:47
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