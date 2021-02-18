Rus turistlerin tercihi "Türkiye"
Geçen sene, salgına rağmen 2 milyonun üzerinde Rus vatandaşının geldiği Türkiye'ye, bu yıl da ilgi yoğun. Şubat ayının ilk yarısında, Rus turistlerin yüzde 34'ü Türkiye'yi tercih etti.
Rusların en çok ziyaret ettiği ülkeler sıralamasında Türkiye yine birinci sırada.
Rusya'dan yapılan rezervasyonlarla ortaya çıkan tabloda, bu yıl da Rusya'dan Türkiye'ye milyonlarca turistin gelmesi bekleniyor.
Rus turistlerin yüzde 34'ü "Türkiye" dedi
Rus tur operatör şirketi TUI, salgının devam etmesine rağmen Türkiye'ye ilginin arttığını açıkladı. Şubat ayının ilk yarısında, Rus turistlerin yüzde 34'ü Türkiye'ye seyahat için rezervasyon yaptırdı.
Rusların yüzde 48'i ise ülke içinde yolculuğu tercih etti.
Salgınla düşüşe geçen Türkiye seyahatleri, ocata tekrar arttı.
2019'da 7 milyon turist gelmişti
Tur operatörleri bahar dönemi için bilet ve rezervasyon seçeneklerini arttırmayı planlıyor. Moskova aktarmalı Antalya ve İstanbul seferlerinin, talebe göre Mart ayı ortasından itibaren iki katına çıkarılması hedefleniyor.
Rusya'dan Türkiye'ye 2019 yılında rekor seviyede, yaklaşık 7 milyon turist gelmişti.
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