Rusların en çok ziyaret ettiği ülkeler sıralamasında Türkiye yine birinci sırada.

Rusya'dan yapılan rezervasyonlarla ortaya çıkan tabloda, bu yıl da Rusya'dan Türkiye'ye milyonlarca turistin gelmesi bekleniyor.

Rus turistlerin yüzde 34'ü "Türkiye" dedi

Rus tur operatör şirketi TUI, salgının devam etmesine rağmen Türkiye'ye ilginin arttığını açıkladı. Şubat ayının ilk yarısında, Rus turistlerin yüzde 34'ü Türkiye'ye seyahat için rezervasyon yaptırdı.

Rusların yüzde 48'i ise ülke içinde yolculuğu tercih etti.

Salgınla düşüşe geçen Türkiye seyahatleri, ocata tekrar arttı.

2019'da 7 milyon turist gelmişti

Tur operatörleri bahar dönemi için bilet ve rezervasyon seçeneklerini arttırmayı planlıyor. Moskova aktarmalı Antalya ve İstanbul seferlerinin, talebe göre Mart ayı ortasından itibaren iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Rusya'dan Türkiye'ye 2019 yılında rekor seviyede, yaklaşık 7 milyon turist gelmişti.