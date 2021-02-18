Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 17:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mühürlenen eğlence merkezine operasyon: 28 kişiye 176 bin 400 lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Konya’da mühürlenmesine rağmen faaliyette olduğu belirlenen eğlence merkezine düzenlenen operasyonda yakalanan 28 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlaması' ve 'sosyal mesafeyi' ihlalden 176 bin 400 lira idari ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi'nde daha önce mühürlenen bir eğlence merkezinin faaliyete devam ettiği ihbarını aldı.
Belirlenen adresteki eğlence merkezine operasyon düzenleyen polis ekipleri, iş yerinde aralarında kadınların da bulunduğu 28 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması' ve 'sosyal mesafe' kuralını ihlal etmekten toplam 176 bin 400 lira idari ceza uyguladı.
İş yeri sahibi Yusuf B. hakkında ise 'Mührü bozmak' ve Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' maddesi gereği adli işlem başlatıldı.
İş yeri ise zabıta ekiplerince yeniden mühürlendi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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