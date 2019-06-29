Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Türk-Rus formu ve TRT, ortak bir etkinliğe imza atarak “Genç Gazeteciler” projesini hayata geçirdi.

Rusya'dan gelen 16 medya mensubu, TRT'nin ev sahipliğinde önce İstanbul'u gezdi. Başta TRT World olmak üzere Türk medya kuruluşlarını ziyaret edip bilgi aldı.

Bakan Ersoy, Rus gazetecilerle İstanbul'da bir araya geldi

Gazeteciler ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'la yemekte buluştu.

Yemekte konuşan Ersoy, Türkiye'nin Rus turist sayısında birinci sırada yer aldığını hatırlatarak, "Bu sene de muhtemelen birinciliği koruyacaklar. Çünkü bu sene de potansiyellerinde artış var. Turizm ve kültürü konuştuk." dedi.

Rus gazeteciler, projenin iki ülke gazetecilerine büyük katkısı olacağını söyledi.

Rossiya Segadnya Ajansı'ndan Maria Sverdlikova, Türkiye ile Rusya'nın yakın bir ortak olduğunu, bu tarz programların ilişkilerin gelişmesi için önem arz ettiğini belirtti.

15 Temmuz'un izlerini gördüler

Rus gazeteciler, İstanbul'daki programlarının ardından Ankara'ya geçti. Gazeteciler sırasıyla; Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti. Rus gazetecilere Meclis'te FETÖ mensuplarınca bombalanan yerler gezdirildi.

Arguments and Facts gazetesinden Daria Truntsova, Meclis ziyaretinde, "Bizim için çok etkileyici oldu. Türk halkının gücünü, iradesini bu şekilde göstermesinden son derece etkilendik." dedi.

"Türk ve Rus medyası doğrudan temas kuruyor"

Rus heyetin son adresi ise Yunus Emre Kültür Merkezi idi. Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, Rus gazetecilere seslendi. Bu tarz programları önemsediklerine dikkat çeken Çonkar, "Bu programlar Türk ve Rus medyasının birbirini tanıması be birbiri ile doğrudan temas kurması için imkan sunuyor." diye konuştu.

Program sertifika töreni ile sona erdi.

Kaynak: TRT Haber