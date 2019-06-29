Edirne Valisi Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarındaki yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kapılardan geçişte önceki yıllardaki mevcut kapasiteye yakın bir kapasiteyi muhafaza edeceklerini belirten Canalp, "İpsala Sınır Kapısı'nda bin 150 aracı almaya devam edeceğiz. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 650, 700 araç günlük kapasite devam edecek." dedi.

"Bu sene çok daha yoğun bir sezon bekleniyor Kapıkule'de"

Canalp, Hamzabeyli ve İpsala'daki tamir ve tadilat nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'na yüklenme olabileceğini kaydetti.

Bu sene daha fazla gurbetçinin, Türkiye'de tatilini geçirmesini beklediklerine işaret eden Vali Canalp, "Dolayısıyla hem iki sınır kapımızda tamir tadilatın devam ediyor olması hem de gurbetçilerimizin yoğun şekilde gelmesinden dolayı geçmiş yıllarla karşılaştırdığımız zaman bu sene çok daha yoğun bir sezon bekleniyor Kapıkule'de. Dolayısıyla buna da hazırlıklı olmak gerekiyor. İnşallah bunu iyi göğüsleyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Kanal Edirne"

Taşkınların önüne geçilmesi amacıyla yapılan "Kanal Edirne" ile ilgili soruya Vali Canalp,"Kanal Edirne şu anki durumuyla saniyede 700 metreküp suyu rahatlıkla tahliye edebilecek durumda. Bu sene sel olmadı. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda da sel olmasın." karşılığını verdi.

Vali Canalp, Nehir taşkını ve sel haberlerinin, Türkiye'nin gündemine oturduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Tır kuyrukları ve gurbetçi çilesi de insanların zihninde olumsuz imaj bırakıyordu. Bunların olmaması gerekiyor. Bu kent kültür turizminden, turizmden ekonomisini canlı tutmaya çalışan bir kentse insanların zihninde bu şekilde olumsuz intibah kısımları bizim zihinlerden silmemiz gerekiyor. 'Edirne'yi' sel basıyor düşüncesi insanların bilinçaltında olumsuz bir iz bırakıyor. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Kanal Edirne bu açıdan çok kıymetli ve değerlidir."

Canalp, sınır kapılarında alınan tedbirler sayesinde tır kuyruklarının, istisnai durumlar dışında oluşmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA