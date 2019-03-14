Açıklama Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi.

Şahin, aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri dolayısıyla teşvik ödülü verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarının, ödül tarihinden itibaren bir yıl içerisindeki ilk 5 içerik ihlalinde Üst Kurul tarafından idari para cezası uygulanmayacağını bunun yerine kuruluşların uyarılacağını söyledi.

Şahin, "Uygulama sayesinde, teşvik ödülü sahibi medya hizmet sağlayıcı kuruluş, karşılaşması muhtemel idari para cezalarını bu ödülünden mahsup etme imkanına kavuşacak." dedi.

Kaynak: AA