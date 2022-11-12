Siverek ilçesinde son zamanlarda rögar kapaklarının yerinde olmadığını fark eden yetkililer, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında 2 kişinin el arabası ile rögar kapaklarını yerinden sökerek çıkardığı fark edildi. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, 2 hırsızın rögar kapağını çaldığı anlar yer aldı. Kilolarca ağırlıktaki rögar kapağını yerinden söküp el arabasına koymak isteyen 2 hırsızdan biri, ayağı kayarak rögar çukuruna düştü. Kapağın altında kalmaktan son anda kurtulan hırsız, hiçbir şey olamamış gibi yoluna devam etti.

Emniyet, görüntülerden eşkallerini tespit ettiği hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.