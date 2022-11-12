Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1167'nci gününde sürüyor.

Gaziantep'ten Diyarbakır'a giden Rüstem Akhan ve eşi Gülizar Akhan ile çocukları İzzet için evlat nöbetine dahil oldu.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Baba Akhan, "Ben özledim. 10 senedir hiç gördüğüm yok. Ben onun için felç oldum. Yeter ki sağ olsun eve gelsin. Başka bir şey istemiyorum." diye konuştu.

Anne Akhan ise, "İzzet'im neredesin. 10 yıldır oğlum yok. Okuldan gitti. Tıp okuyordu. Isparta'daydı. 10 yıldır habersiziz. Ne duyduk, ne gördük." dedi.

Son katılımla, evlat nöbetindeki aile sayısı 330'a yükseldi.

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri de sürüyor. Danimarka'daki Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri anne ve babalarla görüştü.