Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobil ile tırın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Plakaları öğrenilemeyen Halil A. ve Hakan A'nın kullandığı otomobiller, D-817 kara yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, otomobillerde bulunan ve yaralanan 7 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.
Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Fatma Aksan ile Canset Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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