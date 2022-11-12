Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ açıklarında karaya oturan yük gemisi kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Tekirdağ açıklarında karaya oturan "Pangeo" isimli dökme yük gemisi kurtarıldı.
Tekirdağ C-Port yakınlarında demirli bulunan geminin yükünün bir kısmı, başka bir gemiye aktarıldı.
Daha sonra gemi, römorkörler yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.
Yunanistan'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken dün Tekirdağ C-Port önünde karaya oturan dökme yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma-14 römorkörü ve Kıyem-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edilmiş, geminin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.
Etiketler: Tekirdağ
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