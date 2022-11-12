Tekirdağ C-Port yakınlarında demirli bulunan geminin yükünün bir kısmı, başka bir gemiye aktarıldı.

Daha sonra gemi, römorkörler yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.

Yunanistan'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken dün Tekirdağ C-Port önünde karaya oturan dökme yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma-14 römorkörü ve Kıyem-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edilmiş, geminin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.