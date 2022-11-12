Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dilenirken yakalandı, 3 dairesi olduğu ortaya çıktı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dilencilik yaptığı belirlenen şahsın üzerinden 4 bin 200 lira çıktı. Şahsın ayrıca kendisine ait 3 daire olduğu tespit edildi.
Ereğli'de, zabıta ekiplerinin kontrolü sırasında, dilencilik yapan N.K. fark edildi. N.K'nın, ilçede bulunan fabrikadan emekli olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri, N.K'yi işlemler için Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü.
N.K'nın dilenerek 4 bin 200 lira topladığı belirlendi. Yapılan incelemede N.K'nın kendisine ait 3 dairesinin olduğu da saptandı. N.K'nın topladığı 4 bin 200 liraya el konulurken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında dilencilik yaptığı için 277 lira ceza kesildi.
Etiketler: Zonguldak
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