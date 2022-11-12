Ereğli'de, zabıta ekiplerinin kontrolü sırasında, dilencilik yapan N.K. fark edildi. N.K'nın, ilçede bulunan fabrikadan emekli olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri, N.K'yi işlemler için Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü.

N.K'nın dilenerek 4 bin 200 lira topladığı belirlendi. Yapılan incelemede N.K'nın kendisine ait 3 dairesinin olduğu da saptandı. N.K'nın topladığı 4 bin 200 liraya el konulurken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında dilencilik yaptığı için 277 lira ceza kesildi.