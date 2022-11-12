Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda yapılan kura çekimine ev sahibi olma hayali kuran çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuraları dikkatle takip eden vatandaşlar isimler açıklandığında büyük heyecan yaşadı, 4 çocuk annesi Medine Biçen gözyaşlarına hakim olamadı.

Biçen, evinin olmadığını ve kirada kaldığını söyledi.

Daha önce de TOKİ konutları için başvuruda bulunduğunu ancak isminin çıkmadığını anlatan Biçen, şunları kaydetti:

"Bu kez de şansımı deneyeyim dedim ve çıktı. Çok mutluyum. Öncelikle Tayyip Erdoğan'a, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Erdoğan, bir babalık yaptı bize yuva açtı. Bana, çocuklarıma başımızı sokacak bir evimizin olmasını sağladı. Dilerim Allah da onu mutlu etsin. Rabbim hiçbir zaman onu pişman etmesin. Bütün dualarım onunla."

Kura çekimine katılan AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da vatandaşlarla bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Konutların hayırlı olmasını dileyen Türkmenoğlu, "Bu işin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bütün emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Kura çekimleri devam ediyor. Kentimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.