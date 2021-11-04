Elazığ'da Hicret Mahallesi'nde gece saatlerinde sokak ortasındaki rögardan yükselen alevler mahalleliyi tedirgin etti.

Ekiplere hemen haber verildi. Yanan ateşin doğalgaz kaçağından kaynaklandığı tespit edildi.

Bölgeyi şeritle kapatarak önlem alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

"Arızanın nedeni 3'üncü şahıslar tarafından zarar verilmesi"

Doğalgaz Bakım Mühendisi Kemal Elban, yaptıkları çalışmayla ilgili şu bilgiyi verdi:

"Ekiplerimizce buraya geldik ve alt yapıda ölçümlerimizi aldık. İlk gün olaya müdahale ettik. Dün ise olayı biraz daha genişletip hatlarımızı bölerek ve test alarak düşüşün nerede yaşandığını, nerede sıkıntı olduğuna gazı keserek ilerliyoruz. Şu anda belli bir kısma hapsetmiş durumdayız. Muhtemelen bugün arızayı gidermiş olacağız. Arızanın oluş sebebi ise üçüncü şahıslar tarafından zamanında hatta hasar verilmesi ve giderek büyümesi. Çünkü bu hatta 4 bar basınç var, bundan dolayı kaçak meydana geldi. Buradan da en yakın PTT ve kanalizasyon menhollerine dağıldı"Kazı çalışmalarında en ufak kaçak dahi olsa sonradan bu kaçaklar oluşuyor. Daha sonra biz bu kaçağı yeryüzünde hissediyoruz."

[Fotoğraf: İHA]

Kaçağın yerini tespit etmek için yapılan çalışmalar bir süre daha devam edecek.