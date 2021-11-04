Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 14:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kamyonetten lastik fırladı, bebek arabasına çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon’da seyir halindeki kamyonetin yerinden çıkan lastik kaldırımdaki bebek arabasına çarptı. Olayda, bebek arabasının içindeki çocuk ve annesi yara almadı.
Dün sabah saatlerinde Maçka yolu Deliklitaş mevkiinde, kara yolunda seyir halindeki bir kamyonetin ön sağ lastiği aniden yerinden çıktı, kaldırıma sürüklendi.
Lastik, bir iş yerinin önündeki otomobil lastiklerine ardından ise bebek arabasına çarptı.
[Fotoğraf: DHA]
Bebek arabasındaki Afganistan uyruklu olduğu belirtilen çocuk ile annesinin yara almadığı olayda panik yaşandı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Trabzon
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