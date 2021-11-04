Esenyurt'ta 25 Ekim'de yaşanan olayda, Ali Ekber A. isimli kişi bir cep telefonu mağazasına girdi. İstediği cep telefonunun fiyatını pahalı bulan Ali Ekber A., iş yeri sahibi Doğan G. ile tartışmaya başladı.

Sözlü tartışmanın ardından Ali Ekber A., belinden çıkardığı tabanca ile Doğan G.’yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ruhsatsız tabancayla yakalandı

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda Ali Ekber A.'yı yakaladı.

Yapılan üst aramasında 3 adet fişek ve ruhsatsız tabancayla yakalanan Ali Ekber A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan adliyeye sevk edildi. Telefoncudaki saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.