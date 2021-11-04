Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurda girmeye çalışan terörist sınırda yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarmaya Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Terör Örgütü
Son Haberler
- 13:50
- 13:56
- 13:40
- 13:51
- 13:44
Sıradaki Haber
Tedavi edilen kaplumbağalar denizle buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz