Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş insanı M.Ç.'nin kendilerini nakliyeci olarak tanıtan bazı kişilerce dolandırıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, M.Ç'nin tekstil ürünleriyle dolu çuvalları bir adrese götürmeleri için anlaştığı 5 şüphelinin, çuvalları kamyona yükledikten sonra başka bir adrese giderek, ortadan kaybolduğu anlaşıldı.

Polis tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin, çuvalları kamyona yükledikleri ve başka bir adrese doğru hareket ettikleri belirlendi.

1 kişi tutuklandı

Aracın plakası üzerinden araştırmasını sürdüren ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan eşyaların da eksiksiz olarak ele geçirildiği ve iş insanına iade edildiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.