Odunpazarı ilçesi Çavlum Mahallesi'nde Necati A.'ya ait köpek geçen hafta çevresindeki köpeklere saldırdı. Daha sonra mahalledeki büyükbaş hayvanlara da saldırmaya çalışan köpek, 'kuduz' olduğu şüphesiyle silahla vurularak öldürüldü.

İhbar üzerine mahalleye giden Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevli veterinerler, öldürülen köpekten numune aldı.

Köpek daha sonra derin çukur kazılarak kireçlendikten sonra toprağa gömüldü.

Numune alındı; 17 köpekte kuduz tespit edildi

Numuneler, Etlik Veteriner Koruma Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü götürülerek incelendi. Testlerin ardından çevresine saldıran köpeğin insanlara da bulaşabilen ölümcül bir virüs olan kuduz olduğu belirlendi.

Mahallede yapılan incelemelerde ise kuduz köpeğin temas ettiği 5'i sahipli 17 köpek tespit edildi. Görevliler tarafından yakalanan köpekler, kuduz şüphesiyle uyutuldu. Derin çukurlara kireçlenerek gömüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Mahalleye hayvan giriş çıkışı yapılamıyor

Kuduz vakasının tespit edildiği Çavlum Mahallesi'ne ise Odunpazarı İlçesi Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararı ile hayvan giriş-çıkışları kapatıldı.

Mahallede 27 köpeğe ise kuduz aşısı yapıldı. Çevre mahallelerde de kuduz virüsünün insanlara bulaşmasını engellemek için Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince aşılama çalışmalarına devam ediliyor.

Çavlum Mahallesi Muammer Arduç, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çok hızlı hareket ederek kuduz virüsünün yayılmasını engellediğini belirterek şu anda karantina altında olduklarını söyledi.

'İnsanlara da bulaşan korkulu bir hastalıktır'

Veteriner hekim Hüseyin Uzgöz, kuduzun bulaştığı zaman insanların ve diğer canlıların kabusu olduğunu söyledi.

Kuluçka süresinin 5-6 ay kadar sürebildiğine dikkat çeken Uzgöz şunları söyledi:

"Kuduz hastalığı hayvanlardan insanlara, insanlardan da hayvanlara bulaşabilen korkulu bir hastalıktır. Kuduz viral bir enfeksiyondur. Özellikle doğada yabani hayvanlar, rezervuardır. Bunlarla irtibattaki evcil hayvanlarımız maalesef kuduza maruz kalma riski ile karşı karşıyadır. Kuduzun en önemli bulaşma yolu; ısırık yarasıdır. Virüsün yaradan sinir uçlarına bulaşması sonucunda beyne ulaşması, beyinde geri dönüşümü olmayan hasarlar bırakmasına hatta belirli bir süreçten sonra ağız köpürmesi, salya akması, su içememesi ve sinirsel bulgulara neden olur. Geri dönüşün çok zor hatta imkansız olduğu hastalıklardan birisidir. Kuduzun kuluçka süresi; ısırık noktasından beyne ulaşması birkaç gün ile 5-6 ay arasında sürebilir. O yüzden bu takip edilmesi gereken ve şakası olmayan bir süreçtir. O yüzden ısırık vakalarında 10 günlük bir karantina dönemi uygulanır."

[Fotoğraf: DHA]

Komisyon kararıyla karantinaya alınan Çavlum Mahallesi'nin girişine ise görevlilerce 'Bu köyde kuduz hastalığı vardır' yazısı asıldı.

Mahalle, Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince de sık sık kontrol ediliyor.