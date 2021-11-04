Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, yolda yürüyen 11-12 yaşlarındaki bir kız çocuğunu, başıboş bir köpek kovalamaya başladı. Isırılmaktan korkan çocuk köpekten kaçmaya çalışırken düştü.

Çocuğun başında bir süre bekleyen köpek, bu sırada bir vatandaşın olaya müdahale etmesiyle ayrıldı.

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.