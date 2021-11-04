Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 12:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA, İHA
Başıboş köpekler yolda yürüyen çocuğa saldırdı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir köpeğin yolda yürüyen çocuğu kovalaması güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçarken düşen çocuğu, köpeğe müdahale eden bir vatandaş kurtardı.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, yolda yürüyen 11-12 yaşlarındaki bir kız çocuğunu, başıboş bir köpek kovalamaya başladı. Isırılmaktan korkan çocuk köpekten kaçmaya çalışırken düştü.
Çocuğun başında bir süre bekleyen köpek, bu sırada bir vatandaşın olaya müdahale etmesiyle ayrıldı.
Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Kayseri
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