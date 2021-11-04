İstanbul Ümraniye’de, dört yol ağzına kontrolsüz giren hafif ticari otomobil, seyir halindeki kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yatarak park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Kazada yan yatan kamyonetin içerisinden şoför burnu bile kanamadan kurtuldu.

Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

"Şoför sıkışmıştı, şok içerisindeydi"

Kazaya tanık olan esnaf Siraç Yıldırım, "Kamyonet bu yoldan geldi yolda ilerlerken bir araç kamyonete çarptı. Daha sonrasında kamyonet takla attı. Kamyonet park halindeki aracın üzerine düştü. Olay yerine gidip şoförü içerisinden çıkardık. Biraz sıkışmıştı şok içerisindeydi. Ambulans ve itfaiye geldi yardımcı oldular" dedi.