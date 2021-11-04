Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde, jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Lüleburgaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgede çalışma başlatan ekipler, Fas, Pakistan ve Suriye uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.
1 kişi gözaltına alındı
Göçmenlerin geçişine organizatörlük yaptığı iddiasıyla A.D. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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